São Paulo e Rio de Janeiro entram em estado de atenção por chuvas fortes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESSS) - As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro entraram em estado de atenção pelas fortes chuvas na tarde deste domingo (12).

O centro de operações do Rio informou que esse estágio significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, e pediu que a população fique de olho em atualizações nas redes sociais e no site do órgão.

Nas redes sociais, o prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), aconselhou que os cariocas evitem se deslocar até que a situação melhore. "Muito vento e muita chuva. Ou seja, não é hora de deslocamentos. Fique em local seguro até que as coisas melhorem. Estou chegando no Centro de Operações. Mantenho vocês informados!", escreveu ele no Twitter.

De acordo com o sistema de alerta da cidade, há pontos com ventos de mais de 70 km/h perto da estação meteorológica da Restinga de Marambaia. No Forte de Copacabana, na zona sul, a ventania chegou a 55 km/h.

Enquanto isso, em São Paulo, o estado é de atenção para alagamentos nas regiões central, sudeste e leste. A Defesa Civil pediu para que os paulistanos tenham cuidado nas próximas horas.