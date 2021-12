Polícia Militar apreende quase 2 toneladas de material explosivo no Pará

O esquadrão antibombas do (Bope) Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) precisou ser acionado para retirar com segurança a carga do local.

Policiais militares da 3ª Companhia Independente de Policia Militar faziam patrulhamento às margens do Rio Guajará-Mirim. Eles desconfiaram da embarcação e realizaram a abordagem. No convés foi encontrado: tabaco, roupa, perfume, cosméticos, remédios e outros produtos sem nota fiscal.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Polícia Militar apreendeu cerca de duas toneladas de material explosivo dentro de uma embarcação, na tarde desta sexta-feira (10), no município de Vigia, no Pará. Seis pessoas foram presas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.