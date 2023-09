São Paulo deixa estado de atenção após tempestade, e muro cai sobre uma pessoa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após vários dias de muito calor, uma forte chuva de granizo atingiu a região metropolitana de São Paulo na tarde desta quarta-feira (27) e deixou uma pessoa ferida na queda de um muro na rua Henry Charles Potel, Brasilândia, na zona norte da capital. A vítima, um homem por volta dos 40 anos, sofreu parada cardiorrespiratória e foi socorrida pelo Samu antes de ser levada para o pronto-socorro do hospital Cachoeirinha.

Segundo o Corpo de Bombeiros, outro desabamento ocorreu na Vila Guilherme, também na zona norte, este sem vítima. A corporação informou nas redes sociais que também houve 51 quedas de árvores na região metropolitana.

Já o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo informou quatro pontos de alagamentos transitáveis: dois na região central, um na avenida Itaquera, na zona leste, e o último na marginal Tietê, na pista expressa no sentido da Castelo Branco, na altura da ponte da Vila Guilherme.

A Defesa Civil do município explica que a chegada de uma frente fria no litoral do estado está promovendo a mudança na direção dos ventos, criando áreas de instabilidade e provocando chuva em forma de pancadas isoladas com moderada a forte intensidade.

A chuva foi rápida, mas atingiu com maior intensidade a região entre São Roque, Vargem Grande Paulista, Cotia, Itapecerica da Serra e Embu Guaçu antes de chegar à capital, que ficou em estado de atenção por cerca de duas horas.

A média da temperatura máxima alcançou os 32,7°C no início da tarde desta quarta na capital, e os menores índices de umidade se aproximaram dos 40%.

"Nas próximas horas, a propagação do sistema frontal provoca chuva do meio para o fim da tarde, com potencial para rajadas de vento de 60 km/h, descargas elétricas e rajadas de vento. Há potencial para formação de alagamentos. A temperatura apresenta declínio, e a mínima prevista de 18°C será observada no fim da noite", esclarece o comunicado.

Conforme informações do banco de dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, até o momento setembro registrou 47,3 mm de chuva, o que equivale a aproximadamente 69,2% dos 68,3 mm esperados para o mês.

O granizo surpreendeu os moradores, que publicaram vídeos nas redes sociais.

O CGE informa ainda que o sistema frontal se afasta da capital nesta quinta (28), e os ventos úmidos que sopram do mar favorecem a entrada de umidade e do ar mais frio. Desta forma, o dia terá céu encoberto e períodos com garoa e chuva leve. Como anunciado, a temperatura terá uma queda brusca, com mínima de 15°C e máxima de apenas 19°C.

"Na sexta-feira (29), o dia começa com muitas nuvens, chuviscos e leve sensação de frio. Entre o fim da manhã e a tarde, acontecem poucas aberturas de sol que facilitam a elevação da temperatura. Não há previsão de chuva significativa. Mínima de 15°C e máxima de 22°C", diz a nota do CGE.