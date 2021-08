Santos interrompe vacinação contra Covid-19 por falta de doses

A gestão Doria disse ainda atuar "com agilidade" para distribuir vacinas, "conforme recebe novas remessas do governo federal, que tem atrasado as entregas ao estado de São Paulo e a todo o país."

Sobre este ponto, o secretário da Saúde de Santos afirmou que o município "não estoca vacinas, seguindo orientação do governo do estado".

"É dever do município organizar a demanda local e programar eventuais calendários próprios considerando este cronograma estadual, que baliza a distribuição e logística das doses para todas as 645 cidades de São Paulo", afirma trecho de nota.

"Conversamos com o Jean [Gorinchteyn], e ele falou ontem [quarta] que recebeu a Coronavac, e que também já pediu para distribuir", afirmou Catapreta, acrescentando ser a terceira vez que a cidade do litoral fica sem doses de vacinas contra o coronavírus.

Com relação à faixa etária de 18 a 24 anos, a prefeitura do litoral acrescentou ter recebido da gestão João Doria (PSDB), na segunda-feira (9), 16.994 doses, representando 62,5% da demanda necessária para a cidade. Para concluir a vacinação desta faixa etária, que segundo o governo estadual deve ocorrer até a próxima segunda-feira (16), faltam cerca de 9.000 vacinas.

A gestão Rogério Santos (PSDB) alega aguardar o envio de doses do governo estadual para retomar a imunização de pessoas de 35 e 36 anos, que deveriam ter tomado a segunda dose da Coronavac na quarta-feira (11), e para o público de 30 a 34 anos, que deveria completar o ciclo vacinal nesta quinta. Faltam para esses grupos, ainda de acordo com o secretário da Saúde de Santos, 19.210 doses de vacina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.