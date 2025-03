Saída de SP para o Carnaval tem trânsito lento para o interior e livre ao litoral

No caminho para o litoral norte, a rodovia dos Tamoios não tinha pontos de parada, mas o trânsito estava intenso no trecho de planalto, segundo a concessionária.

Principal acesso ao litoral paulista, a rodovia dos Imigrantes estava livre na saída da capital e em todo o trecho de serra, apresentando congestionamento porém já na chegada à Baixada Santista, na altura do quilômetro 65. Já a via Anchieta apresentava condições normais de tráfego, segundo a Ecovias.

A pista sentido interior da rodovia Castelo Branco tinha tráfego lendo entre os quilômetros 18 ao 24, entre as cidades de Osasco e Barueri, na região metropolitana da capital. Já a Raposo Tavares tinha trânsito normal, segundo a concessionária Via Oeste.

