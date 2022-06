Saiba como os casados podem aproveitar bem o dia dos namorados

Jantar à luz de velas é uma ideia muito boa, o que você normalmente só investe no início de um relacionamento, você continua nutrindo, em um relacionamento duradouro. Então essa comemoração também é mais surpreendente do que outra porque pode não ser comum para o casal.

Para tornar o Dia dos Namorados especial, para quem vem comemorando com as mesmas pessoas ao longo dos anos, é bom lembrar que pequenos gestos podem fazer um relacionamento durar mais.

