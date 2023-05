Sábado continua quente em SP, mas tempo pode virar no domingo (28)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste fim de semana de Virada Cultural em São Paulo, a previsão do tempo indica que o sábado (27) será ensolarado, quente e seco, com temperatura acima da média para esta época do ano.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo, estão previstas mínima de 14ºC e máxima de 27ºC. Os menores percentuais de umidade se aproximam dos 30%.

No domingo (28), a temperatura oscila entre 15ºC e 24ºC, com sol entre nuvens e aumento de nebulosidade ao longo do dia.

Entre o fim da tarde e a noite, porém, a propagação de uma frente fria contribui para a formação de nuvens e vento, com queda de temperatura. Com isso, há também potencial para chuva fraca e garoa ocasional em pontos isolados da cidade de São Paulo.

SEGUNDA-FEIRA (29)

Na segunda (29), de acordo com a Climatempo, áreas de instabilidade da frente fria vão atuar com mais força sobre o estado de São Paulo, e a previsão é de temperaturas em queda.

Na capital paulista, a segunda deve ter predomínio de céu nublado e chuva.

O mesmo deve ser observado no litoral e nas regiões sul e leste do estado, com tempo instável e pancadas de chuva em cidades como Sorocaba e Campinas e no Vale do Paraíba e Vale do Ribeira.

No centro e nas regiões oeste e norte do estado, a segunda deve ter céu com muitas nuvens e períodos de sol, sem expectativa de chuva