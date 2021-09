Russos preparam missão espacial que renderá primeiro filme feito fora da Terra

O diretor Shipenko brincou ainda que já está de olho no cardápio da Estação Espacial. "Muito mais variado que o de um restaurante", ele afirma, com pratos da culinária russa e caucasiana, além da tradicional sopa ucraniana de beterraba, "borsch", muito comum na Europa Oriental.

"Este filme é construído em torno da história de uma pessoa comum, um médico que não tinha nada a ver com a exploração espacial e nunca pensou sobre isso. Ele recebe o convite para viajar para a Estação Espacial e salvar a vida de um cosmonauta", disse o diretor e ator Klim Shipenko, em entrevista coletiva, antes de partir para o cosmódromo de Baikonur, base de lançamento de foguetes que fica no Cazaquistão.

A equipe, composta por dois cosmonautas -que aparecerão no filme-, o diretor (e ator) do projeto e uma atriz, deve partir, em 5 de outubro, na nave Soyuz MS-19, com destino à Estação Espacial Internacional. É por lá que ocorrerão as filmagens, que devem durar 12 dias.

