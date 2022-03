Russo Iuri Gagarin tem nome retirado de evento de organização americana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cosmonauta russo Iuri Gagarin, primeira pessoa a viajar para o espaço, teve seu nome retirado de um evento para arrecadação de fundos organizado pela Space Foundation, uma organização americana sem fins lucrativos.

De acordo com a Vanity Fair e a Insider, o site Futurism localizou uma publicação, agora excluída, em que a organização afirma que "à luz dos eventos mundiais atuais, a ‘Yuri’s Night’ [Noite do Iuri] de 2022 foi renomeada como 'A Celebration of Space: Discover What’s Next’ [Uma celebração do espaço: descubra o que vem a seguir]".

Ainda segundo as publicações internacionais, a Space Foudation teria acrescentado que "o foco deste evento de angariação de fundos permanece o mesmo —celebrar as conquistas humanas no espaço enquanto inspira a próxima geração a alcançar as estrelas".

A mudança da campanha de arrecadação de fundos, que acontece desde 2001, ocorre em meio a uma série de sanções globais impostas contra a Rússia por causa da invasão à Ucrânia.

Como o jornal Folha de S.Paulo já mostrou, diversas marcas já retiraram seus negócios da Rússia e muitos países ocidentais retiraram de suas lojas produtos de marcas russas.

O primeiro voo espacial tripulado, que levou Iuri Gagarin a entrar para a história, ocorreu em 12 de abril de 1961. O russo orbitou a terra por 108 minutos e proferiu a célebre frase "A Terra é azul" ao observar o globo terrestre.

Ainda segundo a Insider, a celebração organizada pela Space Foundation, que ocorrerá em abril, celebrará as maravilhas do espaço e o 10º aniversário da organização no Space Foundation Discovery Center, que fica no estado do Colorado, nos Estados Unidos.