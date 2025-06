RS tem 7.300 pessoas desalojadas e desabrigadas por causa das chuvas

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O Rio Grande do Sul tem cerca de 7.300 pessoas ainda fora de casa por causa das chuvas que atingem o estado desde a última semana.

De acordo com o boletim do governo gaúcho divulgado nesta segunda-feira (23), são ao menos 6.258 desalojados e 1.071 desabrigados.

Ao todo, 132 municípios foram afetados pelas chuvas, e 24 cidades precisaram montar abrigos para receber os desabrigados. O número de pessoas em abrigos chegou a 1.669 na sexta-feira (20).

Na noite deste domingo (22), foi confirmada a quarta morte causada pelas chuvas. O corpo de um homem de 59 anos foi encontrado em um automóvel submerso nas águas do rio Dourado, em Aratiba, na divisa com Santa Catarina.

Em nota, a Defesa Civil informou que familiares haviam comunicado o desaparecimento na noite de sábado (21), mas as autoridades apuram a possibilidade de o veículo ter sido arrastado na quinta-feira (19), quando o homem tentava cruzar uma ponte.

Uma pessoa ainda está desaparecida.

Na região metropolitana de Porto Alegre, há tendência de estabilidade e manutenção de níveis elevados de água pelos próximos dias. A região está recebendo as águas do rio Jacuí, que teve uma das maiores enchentes de sua história no município de Cachoeira do Sul. Na região das ilhas de Porto Alegre, moradores foram retirados de casa.

O único rio acima da cota de inundação e com tendência de elevação é o rio Uruguai, na fronteira com a Argentina. Outros rios fronteiriços, como o Ibirapuitã e o Ibicuí, estão com tendência de redução de nível, mas devem se manter em um patamar acima da cota pelos próximos dias.

O vale do Caí também está em cota de alerta. A enchente do rio Caí já retrocedeu, mas há tendência de nova elevação após as chuvas na madrugada desta segunda.