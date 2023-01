Rodízio de veículos volta nesta segunda-feira (9) em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Suspenso desde o dia 26 de dezembro por causa das festas de fim de ano e do início das férias escolares, o rodízio de veículos voltará a vigorar nesta segunda-feira (9) na cidade de São Paulo.

O rodízio restringe a circulação das 7h às 10h e das 17h às 20h, de acordo com o último número da placa do veículo.

Nesses dois períodos, os motoristas ficam impedidos de circular no centro expandido, incluindo as vias que delimitam o minianel viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Affonso D´Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello e Salim Farah Maluf.

Assim, às segundas, veículos com placas finais 1 e 2 flagrados pela fiscalização nos horários de restrição nesses locais cometem infração média, que acarreta multa de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O rodízio volta quando a cidade ainda apresenta índices menores de trânsito na comparação com o mês passado.

Segundo balanço divulgado pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), às 17h30 da última sexta-feira (6), quando houve o maior pico no dia de trânsito no dia, a cidade registrava 156 km de lentidão. No mesmo horário do dia 16 de dezembro, também uma sexta, foram registrados 220 km de congestionamento.

Em decorrência da Copa do Mundo e das chuvas, os meses de novembro e dezembro tiveram recordes de congestionamento na cidade de São Paulo. A maior lentidão foi registrada em 8 de dezembro, uma quinta-feira, com 485 km de engarrafamentos as 18h30. A data era véspera do jogo do Brasil contra a Croácia e foi transformada pelo paulistano em véspera de feriado prolongado.

Rodízio -- veja restrições

Horários

- 7h às 10h

- 17h às 20h

Dia da semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

Final da placa 1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 0

Onde é proibido circular

Centro expandido, incluindo:

- Marginais Tietê e Pinheiros

- Avenidas dos Bandeirantes e Affonso D´Escragnolle Taunay (zona sul)

- Complexo Viário Maria Maluf (zona sul)

- Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias (zona sul)

- Viaduto Grande São Paulo (zona sudeste)

- Avenidas Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello e Salim Farah Maluf (zona leste)

Fonte: CET