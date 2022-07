Rio anuncia quarta dose contra Covid-19 para quem tem 35 anos ou mais

Nesta quarta-feira (20), a Secretaria Municipal de Saúde do Rio inicia também a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 3 anos. A pasta acrescentou que, para essa faixa etária, o imunizante a ser utilizado é a CoronaVac, com esquema de duas doses e intervalo de 28 dias entre elas. “A vacina é comprovadamente segura e eficaz, além de importante para prevenir complicações da Covid-19”, reforçou.

“Quem está com sintomas gripais não deve receber o imunizante, mas sim procurar uma clínica da família ou centro municipal de saúde para realizar um teste de covid-19”, recomendou a Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade do Rio de Janeiro começa a aplicar nesta quarta-feira (20) a segunda dose de reforço ou a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 35 anos ou mais. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) nas redes sociais. Ele lembrou que é preciso respeitar o intervalo de pelo menos quatro meses após a primeira dose de reforço para receber a segunda. As informações são da Agência Brasil.

