PF faz operação contra funcionários do aeroporto de Guarulhos suspeitos de tráfico drogas

A reportagem entrou em contato nesta manhã com a Gru Airport e a administradora do Aeroporto de Guarulhos informou que, como a operação ainda está em andamento, as informações serão dadas somente pela própria Polícia Federal.

Após entrarem para o esquema, esses profissionais passavam a adulterar etiquetas de bagagens e colocar carregamentos de cocaína no interior de aeronaves comerciais que realizavam voos regulares para o exterior, partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Essas malas pertenciam a passageiros que não chegavam a embarcar.

