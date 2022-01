Relógios de luxo são apreendidos em loja de shopping em São Paulo

Nos casos em que irregularidades são comprovadas, acrescentou, toma as "medidas cabíveis", entre as quais "a rescisão do contrato" com o comerciante.

A reportagem telefonou sete vezes para a loja onde um dos mandados foi cumprido. Em todas as ocasiões, funcionárias afirmaram que somente o gerente poderia se manifestar. Ele se negou a falar com a reportagem.

Ao todo, houve o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão na capital, no interior paulista e em Minas Gerais. Batizada de Diamante de Sangue, a ação contou com apoio da Polícia Militar.

O local estava entre os alvos de uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público de São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.