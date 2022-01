Quase 32 milhões de doses da Janssen estão sem uso em galpão em SP, diz TV

Em junho, a FDA, agência reguladora de medicamentos dos EUA, autorizou o envio de 3 milhões de doses de vacinas da Janssen ao Brasil. Na época, a previsão era que as vacinas deveriam ser distribuídas apenas às capitais —o que já estava sendo feito com a Pfizer, que exigia um esquema especial de manutenção a baixas temperaturas.

O governo brasileiro assinou contrato com a farmacêutica americana, ainda em março, para a aquisição de 38 milhões de doses de vacina contra a Covid. No caso da Janssen, seriam 16,9 milhões de doses entregues até o fim de julho, e o restante até novembro —o que de fato aconteceu.

Em nota enviada à TV Globo, a pasta disse que alguns estados "solicitaram a suspensão do envio dos imunizantes devido à saturação da rede de frios [freezeres e geladeiras que servem para armazenar as vacinas]".

O Brasil assinou contrato com a farmacêutica americana, ainda em março de 2021, para a compra de 38 milhões de doses do imunizante. Outras 3 milhões vieram de uma doação feita pelo governo dos Estados Unidos, em junho do ano passado.

