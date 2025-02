Rei da cocaína no Brasil fazia cirurgias plásticas para fugir da polícia

A Operação Turfe tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa. Segundo a polícia, a quadrilha era responsável por adquirir drogas em países produtores, como Bolívia, Peru e Colômbia e comercializá-las internacionalmente. Ao todo, a ação apreendeu mais de oito toneladas de cocaína, além de arrecadar cerca de R$ 11 milhões do grupo de criminosos no decorrer da investigação.

O preso tinha mandados de prisão em aberto, expedidos pela Justiça Federal do Rio de Janeiro e do Paraná. O homem é investigado por tráfico internacional de drogas, organização criminosa, contrabando e lavagem de dinheiro.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lindomar Reges Furtado, 46, apontado pela Polícia Federal como um dos maiores traficantes de cocaína do Brasil, foi preso no domingo (2). Segundo a polícia, o homem estava escondido em um condomínio de luxo no bairro Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio.

