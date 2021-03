Recusa e falta de informação são desafios na vacinação da Covid-19 em sem-teto idosos de SP

Acolhido numa fila por Lancellotti, que desenvolve um trabalho assistencial no local, Brás não se conteve de alegria. "Eu estou me sentindo tão superior agora", disse ele após receber a dose da vacina.

O posto de vacinação montado no local alcançou 14 idosos naquela quarta. Um deles foi Brás Sebastião, 68. O sem-teto, que nasceu no Espírito Santo e vive há poucos meses na capital paulista, nem sabia que poderia se vacinar.

O trabalho dos agentes sociais, enfermeiras e técnicas de enfermagem começou no Centro de Convivência São Martinho, espaço onde a população de rua faz a primeira refeição do dia, recebe atendimento médico, toma banho e consegue uma peça de roupa limpa.

A Folha acompanhou uma equipe do Consultório na Rua da Mooca, região onde foram vacinadas as primeiras pessoas em situação de rua da cidade.

No momento, a vacina ofertada é a Coronavac, a desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

São pessoas que, no momento da abordagem, estavam com humor alterado. "A gente não desiste na primeira recusa. Essas pessoas seguem sendo monitoradas pelos nossos 595 profissionais", disse a coordenadora.

A recusa e a desinformação sobre a vacina contra a Covid-19, além do nomadismo característico de quem vive perambulando pela metrópole têm dificultado a distribuição do imunizante.

O objetivo da vacinação é alcançar ao menos 2.025 sem-teto, afirmou Marta Regina Marques Akiyama, 50, coordenadora do Consultório na Rua. "Estamos fazendo muita sensibilização entre as pessoas de rua para atingirmos esta meta".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.