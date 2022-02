Receita de brownie com beijinho da Ana Maria Braga faz sucesso na web; confira

Nesta terça-feira (8) a apresentadora do programa Mais Você, Ana Maria Braga, ensinou uma receita simples e rápida de brownie com beijinho. O toque especial fica por conta da cobertura de ganache. Confira:

Ingredientes

1/2 lata de leite condensado (200 g)

50 g de coco ralado (e mais para polvilhar)

1 gema

300 g de açúcar

4 ovos

1 colher (chá) de essência de baunilha

250 g de chocolate meio amargo picado

170 g de manteiga

135 g de farinha de trigo

Ingredientes ganache

200 g de chocolate branco picado

1 caixinha de creme de leite

Preparo

Misture o leite condensado com o coco e a gema até formar um creme e reserve. À parte, misture bem o açúcar com os ovos e a baunilha e reserve. Derreta o chocolate com a manteiga e acrescente à mistura de ovos. Junte a farinha e misture até incorpar.

Despeje em forma retangular untada e polvilhada com chocolate em pó. Por cima, espalhe o creme de coco, mesclando levemente com um garfo. Leve ao forno médio preaquecido (180 °C) por cerca de 30 minutos ou até firmar. Deixe esfriar, corte em quadrados e sirva com a ganache branca e polvilhados com coco ralado.

Preparo da cobertura de ganache

Derreta o chocolate e incorpore o creme de leite.