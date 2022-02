Anvisa rejeita três pedidos de autotestes de Covid

Dessa forma, a pessoa a partir do resultado positivo deve procurar uma unidade de atendimento de saúde ou teleatendimento para que um profissional da saúde realize a confirmação do diagnóstico, notificação e orientações pertinentes de vigilância e assistência em saúde.

Como foi informado na nota técnica do Ministério da Saúde, o autoteste passará a ser uma nova ferramenta de triagem do PNE (Plano Nacional de Expansão da Testagem para Covid-19).

Além dos pedidos indeferidos, seis estão com a análise concluída e aguardam publicação no Diário Oficial da União. No entanto, a agência reguladora não informou se eles serão aprovados.

Os pedidos indeferidos foram das empresas LMG Lasers, Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares e Okay Technology Comércio do Brasil.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) rejeitou três pedidos de autotestes no Brasil. Até o momento, foram realizadas 51 solicitações para a liberação do produto, mas nenhuma foi aprovada.

