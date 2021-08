Queiroga diz que há divergência de cálculo em doses de vacina para SP

"Existem alguns municípios que só aplicam 70% das doses distribuídas, e existem outros municípios, como é o caso de Rio de Janeiro e São Paulo, que já aplicaram mais de 90% das doses distribuídas", disse. "Assim que chega, a gente procura liberar. Eventualmente, quando a velocidade de vacinação no município é grande, pode ser que um dia falte dose. O compromisso é sempre fazer isso com a maior eficiência possível."

"Atualmente, as doses chegam ao centro de logística, precisam ser liberadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), passar pelo INCQS (Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde), e isso é feito de maneira muito dedicada pelos colaboradores do ministério da Saúde. Estamos procurando agilizar", afirmou o ministro.

A afirmação vem após reclamação do governador de São Paulo, João Doria, que na última quarta-feira (4), disse que o estado recebeu do Ministério da Saúde apenas metade do previsto de um lote de vacinas da fabricante Pfizer.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.