Quase 40 mil casas seguem sem energia após temporais no Paraná

O balanço da Copel aponta que 508 postes foram danificados. Os municípios mais afetados são Jesuítas, na região Oeste, Terra Rica e Querência do Norte, estes dois últimos no Noroeste.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Balanço divulgado pela Copel (Companhia Paranaense de Energia) no início da tarde deste sábado (16) aponta que 39 mil domicílios seguem sem energia elétrica nas regiões Oeste e Noroeste do Paraná devido aos temporais que ocorreram desde a última quinta-feira (14).

