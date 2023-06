Quadrilha faz arrastão em shopping na avenida Paulista, em SP

A reportagem não conseguiu contato com a administração do shopping.

Um homem de 53 anos, administrador do centro comercial, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), acionou a PM (Polícia Militar) e disse que uma mulher, locadora de um dos boxes havia ido ao local na quinta (22), por volta das 20h, dizendo que iria reformar o espaço durante a noite e a madrugada. Ela havia locado o box um dia antes da ação criminosa.

Um grupo de 11 pessoas invadiu o local e fez um arrastão. Imagens de monitoramento mostram que membros do grupo invadiram os boxes pelo telhado enquanto outra parte ficou do lado de fora.

