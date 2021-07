QR Code para moradores de rua rende prêmio internacional da Microsoft ao Bom Prato de SP

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - Um projeto desenvolvido para o programa Bom Prato, do governo de São Paulo, foi premiado na Partner of The Year, realizado pela Microsoft.

Uma solução implementada no programa possibilita o cadastro das pessoas em situação de rua e identificação por meio de um cartão com QR Code, uma espécie de código de barras que pode ser facilmente escaneado pela câmera do celular.

O recurso facilita o distanciamento social e elimina a necessidade de intercâmbio de papeis de senha ou documentos, medidas no sentido de evitar a proliferação da Covid-19.

"É um marco de reconhecimento do compromisso e respeito do nosso governador João Doria (PSDB) com a população em maior fragilidade, especialmente nos momentos em que a crise sanitária impôs grandes desafios”, afirma Célia Parnes, secretária de Desenvolvimento Social.

O projeto foi vencedor na categoria Governamental dentre mais de 4.400 indicações coletadas em mais de 100 países.

Ele foi desenvolvido a partir de parceria entre a Prodesp, do governo de SP, e a Best Projects, e foi aplicado na gestão da distribuição das três refeições (café da manhã, almoço e janta) nos 59 restaurantes da rede Bom Prato à população em situação de rua.

O prêmio Partner of the Year foi desenvolvido como reconhecimento aos melhores projetos parceiros da Microsoft no ano.