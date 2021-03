Protesto de caminhoneiros trava o trânsito e suspende rodízio de veículos em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O protesto de caminhoneiros realizado desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (5) travou o trânsito e suspendeu o rodízio de veículos na capital paulista.

Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), os veículos de placas finais 9 e 0 poderão circular normalmente nesta sexta, inclusive os caminhões.

"Também estarão liberadas as demais restrições existentes na cidade: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados", disse a CET por nota.

Por volta das 10h15, o protesto dos manifestantes estava concentrado na Marginal Tietê, no sentido da rodovia Ayrton Senna, na altura do Cebolão. As pistas local, central e expressa foram bloqueadas.

Segundo a CET, que monitora o protesto, apenas motoristas particulares estavam conseguindo passar pela barreira montada pelos manifestantes.

Os caminhoneiros disseram que o protesto foi motivado contra as medidas tomadas pelo governo Doria (PSDB) para conter o avanço da pandemia de Covid-19 em São Paulo.

A partir deste sábado (6), todo o estado entrará na fase vermelha de contenção da pandemia, e apenas os serviços considerados essenciais poderão funcionar por 14 dias.

Os manifestantes também protestam contra o aumento da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

A CET informou que os motoristas afetados pelo protesto têm a opção de fazer desvios na região do Ceagesp.

Até as 10h30, a cidade apresentava 46 km de lentidão, com destaque para a região sul, com 20 km de trânsito mais lento. Durante a fase vermelha, o rodízio funcionará normalmente nos dias úteis na cidade de São Paulo.