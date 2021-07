Proposta de testes em massa contra Covid não sai do papel dois meses após anúncio

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Dois meses após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciar ter elaborado um novo plano de testagem em massa contra a Covid, a proposta de trazer diagnósticos para até 26,6 milhões de pessoas por mês ainda não saiu do papel.

A pasta já avalia mudanças, enquanto busca recursos extras no Ministério da Economia para novas compras de testes para os próximos meses.

A proposta de ampliar a testagem havia sido anunciada no fim de maio e chegou a ser aprovada em reunião com secretários estaduais e municipais de saúde.

Na época, o ministro falava em implementar a medida em poucos dias, mas o baixo número de testes adquiridos para a iniciativa até ali -3 milhões- já indicava dúvidas sobre o cumprimento desse prazo.

A expectativa inicial do plano era ofertar entre 10,7 milhões a 26,6 milhões de testes por mês.

O mote principal seria o uso de testes de antígeno, considerados mais rápidos que o modelo de RT-PCR (tido como padrão-ouro), e com maior nível de precisão se comparados a testes sorológicos. Outros testes, no entanto, também eram incluídos na proposta, embora em menor volume.

Na prática, o programa previa três eixos. O primeiro incluiria testes para pessoas com sintomas suspeitos de Covid atendidas em unidades de saúde, com uso de RT-PCR.

Já o segundo envolveria uma "busca ativa" a ser feita em empresas e em locais de grande circulação, como escolas, terminais de ônibus e aeroportos, com possibilidade de exames semanais a algumas categorias de trabalhadores, mesmo assintomáticos.

O último eixo envolveria pesquisas já anunciadas para mapear a prevalência, no país, da infecção pelo novo coronavírus, por meio de testes sorológicos.

Questionado, o secretário-executivo da Saúde, Rodrigo Cruz, admite que a implementação do novo plano tem levado mais tempo do que o previsto.

"De fato demorou um pouco mais do que gostaríamos. Algumas questões operacionais foram discutidas. Por exemplo: se fez o teste de antígeno e deu positivo, vai dar um laudo? Pedir que baixe aplicativo para ver o resultado? Não basta só testar, é importante ter um fluxograma do que fazer se testou positivo", disse à Folha na última semana.

A reportagem apurou, porém, que o temor de técnicos em encaminhar processos de compra em meio às investigações da CPI da Covid também colaborou para esse atraso.

Ao mesmo tempo, o total a ser adquirido e ofertado em testes de antígeno ao mês também passou a ser revisto pela nova secretaria de enfrentamento à Covid.

A medida é justificada por membros da pasta como forma de adequar a oferta à produção da Fiocruz, prevista para ser uma das fornecedoras, além das mudanças no cenário da epidemia.

O grupo, porém, ainda reavalia quais seriam as metas de testagem. O total negociado com a Fiocruz compreende 60 milhões de testes e kits de coleta até o fim deste ano, montante que ficaria já abaixo da meta máxima do plano.

Deste total, 14 milhões devem ser entregues nos primeiros meses da estratégia. O cronograma completo não foi informado. Outras licitações para compras extras também são esperadas, dizem membros da Saúde.

Em nota, a Fiocruz diz que aguarda a formalização do acordo para entrega dos testes. O investimento é estimado em R$ 1,2 bilhão.

Recursos, aliás, são outro ponto de entrave para avançar no processo. Questionado, Cruz diz que a pasta tem dinheiro para uma primeira etapa, mas verbas extras seriam necessárias. Um pedido de cerca de R$ 400 milhões em créditos extraordinários foi feito em reunião com o Ministério da Economia para garantir novos testes para os próximos meses, afirma.

Questionada, a Economia afirmou que só se manifesta sobre propostas formalizadas e definidas.

A reportagem também voltou a questionar a Saúde sobre a previsão de implementação do novo plano, mas não teve resposta.

Essa não é a primeira proposta de ampliar a testagem que demora ou não sai do papel.

No ano passado, o Ministério da Saúde chegou a anunciar que distribuiria 46 milhões de testes contra a Covid ao longo de todo o ano de 2020, mas a meta não foi cumprida.

A dificuldade em cumprir as metas evidencia o quanto o país enfrenta atrasos em políticas básicas, afirma Lorena Barberia, professora da USP e membro do Observatório Covid-19 BR.

"Temos uma escassez de testes no Brasil, muito abaixo do nível necessário", diz. "E nunca se chegou a sinalizar para a população a importância do diagnóstico. Isso deveria estar na linha de frente de resposta à pandemia."

Ela questiona a falta de dados que permitam um maior acompanhamento da testagem no país e o modelo previsto para a nova estratégia.

"Uma meta de 20 milhões de testes por mês é perto do que se fez em meses de esforço. Para chegar a isso, é preciso publicar um plano que mostre quem seria testado, e como", afirma.

Tatiane Moraes, pesquisadora vinculada à Fiocruz e que realiza estudos sobre a política de testes em conjunto com Barberia, avalia que o ideal seria que os novos testes de antígeno fossem destinados a locais de mais difícil acesso ou para aumentar o monitoramento de pessoas possivelmente mais expostas ao vírus.

Questionados sobre a viabilidade do novo plano de testagem, secretários de saúde dizem ver avanços com a proposta, mas questionam o atraso na implementação.

"Com o barateamento dos testes de antígeno, essa tecnologia deveria ter sido incorporada há muito mais tempo. A meta [de testar até 26,6 milhões por mês] é um avanço gigantesco, mas chega atrasada", diz Nésio Fernandes, secretário de saúde do Espírito Santo e vice-presidente do Conass, conselho que reúne gestores estaduais da área. "Ainda assim, a tentativa de ampliar é uma decisão acertada."

Ele lembra que a oferta de testes de antígeno já era alvo de pedidos dos gestores desde o último ano. Em junho, 2,4 milhões desses testes foram distribuídos, situação que chegou a ser anunciada como uma primeira etapa do novo plano.

O objetivo era aumentar o rastreamento de casos de Covid diante da descoberta de novas variantes, como a delta. Não houve, porém, novos avanços na distribuição desses testes desde então.

Além disso, dados do Ministério da Saúde mostram uma queda na média diária de testes RT-PCR em junho em relação a meses anteriores -de 68,4 mil por dia em maio, passou a 58,4 mil em junho.

Para Moraes, a queda mostra que o Brasil ainda está longe de usar a testagem como forma de controle.

"O Brasil se acostumou a falar que só com a vacinação poderia controlar a pandemia, o que não é verdade. Temos vários países que mostravam epidemia mais controlada antes da vacinação porque adotavam isolamento e rastreamento de contatos, medidas que começam na testagem."

A reportagem questionou o Ministério da Saúde sobre a queda recente de testes e para comentar pontos extras do novo plano, mas a pasta não respondeu.

ENTRAVES NA TESTAGEM

Como seria o novo plano de testes em massa previsto pela Saúde, segundo versão divulgada em maio

Testes de pessoas com sintomas suspeitos de Covid nas unidades de saúde (com uso sobretudo de testes de RT-PCR, que coletam amostras da nasofaringe para detectar material genético do vírus; são tidos como padrão-ouro de diagnóstico) Busca ativa de pré-sintomáticos e assintomáticos, com testes aplicados em locais de grande circulação ou a algumas profissões mais expostas (com uso de testes de antígeno, que detectam proteínas do Sars-CoV-2; considerados mais rápidos que o RT-PCR, não precisando serem aplicados em laboratórios, por exemplo) Pesquisas para avaliar percentual de infectados pelo coronavírus (com uso de testes que detectam anticorpos por meio de amostras de sangue)

Meta

10,7 milhões a 26,6 milhões de testes por mês, com variações possíveis conforme o cenário da epidemia O que já foi feito

Pasta distribuiu ao menos 2,4 milhões de testes de antígeno, tidos como motor principal do novo plano, mas não adotou novas medidas

Panorama da testagem

23,5 milhões é o total de testes RT-PCR distribuídos desde 2020 até agora, segundo dados da Saúde