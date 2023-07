Promotoria recorre da absolvição de Camilo Cristófaro por acusação de racismo

No dia em que a frase foi gravada, Cristófaro inicialmente disse que a denúncia era mentirosa. Depois, admitiu ter dito a frase a um amigo chamado Anderson Chuchu e pediu desculpas. Chuchu, que já foi assessor do vereador, foi ouvido em juízo e confirmou que a frase foi dirigida a ele. Após ter sido absolvido, Cristófaro afirmou que "venceu a justiça e a verdade".

Ao recorrer da sentença, o promotor Pedro Henrique Pavanelli Lima, do Gecradi (Grupo Especial de Combate a Crimes Raciais e de Intolerância), afirma que a fala é racista independentemente da forma como se interpreta a intenção do vereador. Ele diz que a lei não prevê que alguém deixe de ser responsabilizado por não ter a intenção de ofender, uma vez que o cunho racista existe de uma forma ou de outra.

Há dez dias, o juiz Fábio Aguiar Munhoz, de primeira instância, entendeu que a fala do vereador foi retirada de um contexto de "brincadeira, de pilhéria, mas nunca de um contexto de segregação, de discriminação ou coisa que o valha". Ele argumentou que a acusação deveria detalhar nos autos não apenas a fala do vereador, mas também provar a consciência e a vontade de discriminar.

