Obra do metrô de SP vai interditar parcialmente trecho da avenida Paulista por 3 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trecho entre as ruas Bela Cintra e da Consolação da avenida Paulista, na região central de São Paulo, será parcialmente interditado durante três anos para construção de um túnel de ligação entre as estações Consolação (linha 2-verde) e Paulista (linha 4-amarela).

Segundo o Metrô, a interdição começa às 22h desta quinta-feira (27) para a instalação do canteiro de obras para preparação do espaço de trabalho onde serão feitas as escavações. Os bloqueios serão feitos pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Com a interdição, o Metrô afirma que vai remanejar a infraestrutura de utilidade pública do local, como ciclovia e ponto de táxi, para liberar o espaço onde será montado o canteiro de obras

Será bloqueado o retorno de veículos na avenida Paulista, entre a praça do Ciclista e a rua da Consolação. "Os espaços para a passagem de pedestres e ciclistas serão preservados", diz o Metrô, em nota. "A interdição vai durar 36 meses, período necessário para a montagem do canteiro e execução das obras."

A CET afirma que vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, para tentar manter as condições de fluidez e preservar segurança.

Segundo a companhia de trânsito, os veículos poderão seguir pelas vias do entorno.

Na obra, o Metrô diz que o túnel será construído pelo método austríaco Natam, no qual primeiro é feita a escavação até se chegar à profundidade desejada. Depois é iniciada a escavação horizontal até o ponto de destino.

Ao todo, serão cerca de 90 metros de extensão com profundidade que vai variar entre 20 metros e 25 metros. O túnel terá uma leve inclinação, além de 7,5 metros de largura por 5,5 metros de altura.

A estrutura também vai contar com equipamentos de ventilação e sensores para a contagem de passageiros que fazem a transferência.

Na nota, o Metrô explica que a nova passagem terá capacidade para receber 18 mil pessoas por hora, distribuindo o fluxo e proporcionando uma conexão com mais espaço para circulação.

A ideia, afirma, é que ele seja utilizado para as pessoas que seguem da estação Consolação para a Paulista. "Isso vai liberar a atual ligação para ser usada apenas para quem segue no sentido oposto."

A linha-2 verde do metrô também está com obras na zona leste de São Paulo. Com cerca de cerca de 8,5 km, a extensão que está sendo construída terá oito estações, com previsão de inauguração em 2026 -segundo o governo estadual, 40% das obras estão prontas.