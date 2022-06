Procura por teste de Covid explode nas farmácias

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A procura por testes de Covid nas farmácias explodiu. O levantamento da Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias), que reúne as grandes do setor, aponta aumento de 109% no mês de maio na comparação com abril.

O total de diagnósticos positivos teve incremento de 326%. "É um resultado desproporcional e que revela a resiliência da pandemia. A proximidade com a temporada de inverno, em conjunto com o relaxamento das medidas protetivas, pode agravar ainda mais esse quadro", afirma o CEO da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto.

Nos autotestes, a RaiaDrogasil, que iniciou as vendas do produto em suas unidades no mês de março, viu a demanda crescer 200% em maio na comparação com abril.

O Grupo DPSP, das redes Drogarias Pacheco e São Paulo, registrou aumento de 3.000% na venda de autotestes no mês nas lojas de ambas as redes.

O dr.consulta, rede de centros médicos, notou um crescimento de 110% na realização de exames para detecção de Covid em maio na comparação com o mês anterior. Os casos positivos passaram de 12% para mais de 31%.