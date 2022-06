Oposição critica decisão do STJ sobre planos de saúde

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL) garantiu no Twitter que seguirá "na luta para derrubar a decisão no STF!". "Não podemos permitir que a população seja prejudicada em prol do lucro dos planos de saúde", declarou o senador Fabiano Contarato (PT-ES) na mesma rede social.

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) ressaltou que a decisão do STJ é "difícil de aceitar". Segundo ela, isso causará insegurança aos usuários de planos de saúde e "prejudica milhares de famílias que eram beneficiadas por tratamentos de saúde que não constavam no rol de tratamentos da ANS".

Coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e pré-candidato do PSOL a deputado federal, Guilherme Boulos, disse que a decisão é um "absurdo". Ele citou que isso afetará "milhares de pacientes" em todo o Brasil.

O pré-candidato do PDT para a Presidência da República, Ciro Gomes, lamentou e lembrou que entre os procedimentos não incluídos estão o tratamento do autismo e de uma série de doenças raras e patologias graves.

