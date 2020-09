Primeiro domingo da primavera tem recorde de calor em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tarde deste primeiro domingo (27) de primavera foi de recorde de temperatura na cidade de São Paulo com 34,8º C, às 16h, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, gestão Bruno Covas (PSDB). Foi a tarde mais quente do ano.

O recorde de calor anterior registrado pelo CGE foi de 34,1º C, registrado no dia 12 de setembro.

Já a Climatempo, que usa dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), registrou 34,9º C. O Inmet mede a temperatura oficial da capital, na estação automática do mirante de Santana (zona norte).

Na região de Itaquera (zona leste), os termômetros do CGE registraram um número ainda maior: 36,2º C. Este valor superou também a máxima absoluta que era de 36º C.

Ainda de acordo com o CGE, hoje foi o segundo dia mais seco do mês e do ano. Os menores índices médios de umidade relativa do ar atingiram 21,7%. Já o Inmet registrou número ainda mais baixo:15%.

Por conta disso, a Defesa Civil decretou estado de alerta em toda a capital. O alerta foi emitido pelo CGE às 11h05.

O calor levou centenas de paulistanos para a avenida Paulista, na região central da capital, onde alguns termômetros de rua chegaram a marcar 36º C. Outros milhares de paulistanos preferiram descer a serra e lotaram as praias da Baixada Santista.

Em casa, o universitário Rafael Garcia, 25 anos, que mora na Vila Carrão (zona leste), teve que apelar pela piscina de plástico instalada no quintal para amenizar o calor. "Já que a gente não pode sair de casa por conta da pandemia, o jeito é se virar como pode", disse.

Nas próximas horas, as temperaturas elevadas e a sensação de tempo abafado continuam. A noite terá pouca nebulosidade e não há previsão de chuva.

Previsão para os próximos dias De acordo com o CGE, a segunda-feira (28) começa com sol e calor na capital. A máxima se aproxima dos 35°C e as menores taxas de umidade ficam próximas de 20%. Entre o meio da tarde e a noite, a aproximação de uma frente fria gera ventos de rajada que podem atingir 50 Km/h. A noite terá ventos soprando do quadrante sul, acentuada queda da temperatura e potencial para chuviscos.

Na terça-feira (29), o sistema frontal se afasta, entretanto, os ventos úmidos provenientes do oceano favorecem a formação de muitas nuvens. Há potencial para garoa entre a madrugada e o início da manhã. Temperatura amena e umidade acima dos 60%. Mínima de 17°C e máxima de 24°C.