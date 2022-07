Presos fogem de delegacia em SP após audiência de custódia

O 1° DP de São Bernardo do Campo está localizado na avenida Armando Ítalo Setti, 460, no bairro Baeta Neves.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco presos fugiram da carceragem do 1° Distrito Policial de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, nesta quarta-feira (27).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.