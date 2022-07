Demanda por salgadinho pode indicar busca de produto barato para saciar fome, aponta pesquisa

Segundo a pesquisa da Horus, o aumento do consumo desses produtos ganhou destaque entra as classes sociais de menor poder aquisitivo. Frutas, legumes e verduras, por sua vez, perderam presença na cesta de compras.

Chamados de itens de indulgência no jargão do varejo de alimentos, o consumo desses produtos costuma estar associado a uma busca pela sensação de recompensa em momentos de dificuldade.

O produto que teve o maior crescimento da presença no carrinho de compras foi o biscoito, com alta de 22,6% no primeiro semestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado. O avanço também foi alto nos refrigerantes (17,9%) e nos snacks e salgadinhos (9,2%). Nas classes D e E, a média desses itens na compra foi superior às demais.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Além do aumento na demanda pelo ovo para substituir a carne bovina que subiu de preço, o consumidor das classes mais baixas também elevou as compras de produtos como biscoitos, salgadinhos e refrigerantes, segundo o monitoramento da empresa de inteligência de mercado Horus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.