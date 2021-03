Presidente está, sim, pensando em substituição, diz Pazuello sobre possível saída

"É continuidade, não há rompimento. Os senhores não estão acostumados com isso, está acostumado com o político largar a caneta e ir embora. Nós faremos a transição de forma correta e de continuidade quando nos for determinado", completou.

"O cargo é do presidente da República, existe essa possibilidade desde que eu entrei, eu poderia ficar a curto, médio e longo prazo. Estamos a médio prazo. O presidente está pensando em substituição, avaliando nome, conversei com ele e Ludhmila e claro que estou a disposição de ajudar a todos que vierem aqui", afirmou.

