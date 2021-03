Comércio de rua de SP pede ao governo para operar com drive thru na fase emergencial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Proibidos de funcionar na nova fase emergencial da restrição de circulação em São Paulo, o comércio de rua, por meio da FecomercioSP, foi pedir ao governo do estado a liberação do drive thru.

O modelo de venda para escoar compras feitas pela internet seria semelhante à prática adotada pelos shoppings desde o início da pandemia, ou seja, com as lojas fechadas, os clientes compram pelo ecommerce e retiram no estacionamento.

Como as lojas de rua não têm garagem, o modelo exigiria ajustes nas regras da Zona Azul dos municípios, segundo a FecomercioSP.

A entidade também pede linhas de crédito, principalmente para pequenas empresas, e revisão de impostos.