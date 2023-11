Presidente e diretor da Enel são convocados por CPI na Alesp

Outro item aprovado pela CPI requer da Enel uma garantia de indenização, dentro de 60 dias, para os usuários prejudicados com a falta de energia elétrica, conforme proposta do deputado Luiz Cláudio Marcolino (PT).

A Enel afirma que os cortes se concentraram em áreas administrativas e não tiveram grande impacto no efetivo operacional, que foi para as ruas cuidar dos impactos da tempestade. "A companhia possui atualmente uma resposta de recuperação da rede mais efetiva do que em anos anteriores", disse a Enel.

"Preocupa a redução do quadro de funcionários. Nessa hora [tempestade de sexta] vemos que o quadro de funcionários não foi ideal, não é suficiente", afirmou Auricchio. "E precisamos saber sobre o parque elétrico, que está sucateado e com peças desde a década de 1960", completou o deputado.

Autor do requerimento para Cotugno comparecer na Alesp, o deputado Guilherme Cortez (PSOL) diz que a população está cansada do "descaso" da Enel. "A convocação é fundamental para questionarmos a negligência da empresa. A iniciativa privada não pode ter salvo-conduto para desrespeitar direitos fundamentais", afirmou o deputado.

No caso de Cotugno, a convocação foi motivada inclusive pelas declarações do executivo à Folha. "Não é para nos desculparmos, não. O vento foi absurdo", disse ele em entrevista publicada nesta terça.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Enel na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovou, na manhã desta quarta-feira (8), a convocação de Max Xavier Lins, diretor da empresa em São Paulo, e do executivo da Enel no Brasil, Nicola Cotugno.

