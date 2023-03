Prefeitura suspende rodízio de veículos em São Paulo nesta sexta (24)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a incertezas sobre o futuro da greve do metrô, a Prefeitura de São Paulo decidiu suspender o rodízio municipal de veículos nesta sexta-feira (24). Com isso, veículos cujas placas terminam com 9 ou 0 podem circular normalmente pelo centro expandido.

Será o segundo dia seguido que a capital fica sem a restrição de veículos. Nesta quinta (23), a regra também não vigorou, igualmente em decorrência da paralisação.

A decisão dos metroviários levou à suspensão do funcionamento das linhas 1-azul, 2-verde e 3-vermelha, do metrô, além da 15-prata, do monotrilho. A 4-amarela e a 5-lilás, administradas por concessionárias, funcionaram normalmente.

Como até a noite desta quinta não se sabia se a greve seria encerrada ou não, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou ponto facultativo nesta sexta (24) nas repartições estaduais da capital e região metropolitana de São Paulo.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) tomou a mesma decisão, que vale para repartições públicas da capital. No entanto, ela não se aplica a servidores que atuam em serviços considerados essenciais: serviço funerário, unidades de atendimento das secretarias de saúde e assistência social e toda a rede municipal de ensino e a segurança urbana.