Prefeitura de SP pede prisão de GCMs suspeitos de extorquir comerciantes na cracolândia

Nunes disse, no entanto, que desconhece que traficantes estejam extorquindo comerciantes e destacou que mais de 180 pessoas já foram presas por tráfico de drogas na região desde o início do ano.

"Não diria que só o Smart Sampa vai resolver, é um conjunto de ações", afirmou o prefeito. "Acho que todo mundo já percebeu que estamos dispostos e com coragem de fazer esse enfrentamento, e queria frisar o 'com coragem'. Os traficantes perceberam que agora não é mais a vez deles, agora é a vez do Estado."

Após comemorar a futura instalação na cidade de ao menos 20 mil câmeras de segurança com reconhecimento facial do programa Smart Sampa, o prefeito reconheceu que a tecnologia não será suficiente para resolver casos de extorsão.

