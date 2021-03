Prefeitura de SP anuncia 130 novos leitos de UTI e que vai alugar respiradores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, anunciou que a partir desta segunda-feira (15), 130 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) serão implantados no município, sendo 100 deles no Hospital do M'Boi Mirim, 20 no Hospital do Guarapiranga, ambos na zona sul, e dez no São Luiz Gonzaga, na zona norte.

Segundo ele, outros 185 leitos de enfermaria também serão criados ao longo da semana. "Serão 115 deles no Hospital Cantareira, na zona norte, já nesta segunda-feira (15). E outros 60 no Hospital da Capela do Socorro, na zona sul, e 20 no Hospital Sorocabana, na zona oeste", disse ele em vídeo.

Há ainda um chamamento público indicado pela Prefeitura pela contratação de mais leitos de enfermaria na rede privada. "Assim servirá de suporte para transferência de pacientes não diagnosticados com Covid da rede municipal de saúde abrindo leitos nessas unidades de saúde", comenta o secretário.

Já na próxima terça-feira (16), outro chamamento público será publicado para a locação de 49 respiradores, promete o secretário. De acordo com ele, dessa forma, mais unidades estarão prontas para o atendimento de casos de maior complexidade.

Neste domingo (14), o secretário municipal da Saúde da capital e a coordenadora regional de Saúde da região Sudeste, Nilza Maria Piassi Bertellie, realizaram vistorias no Hospital Dia da Mooca e na Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Água Rasa, ambos na região Sudeste, conforme divisão administrativa da Saúde da cidade.