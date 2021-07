Prefeitura de São Paulo adia vacinação para pessoas de 28 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou, na manhã deste domingo (24) o adiamento da vacinação de pessoas com 28 anos na capital paulista, o que de acordo com pronunciamento anterior, ocorreria entre quinta (29) e sexta-feira (30).

Ele falou sobre o cancelamento temporária da imunização desta faixa etária, por volta das 11h, durante abertura experimental do Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista.

"Eu disse que faríamos vacinação, quinta e sexta, de 28 anos, mas estou retirando essa confirmação. A gente tinha um diálogo com o estado que, aparentemente, nós da prefeitura interpretamos mal, com relação às [remessas] de doses", afirmou em coletiva de imprensa.

Ele confirmou que, até o momento, pode garantir a imunização de pessoas com 29 anos, na terça (27) e quarta-feira (28). Nesta segunda-feira (26), 652 grávidas também serão vacinadas, mas em duas residências, com uma segunda dose da Pfizer.

"Vamos trabalhar para nos articular com o governo estadual, até quarta-feira, para [eventualmente] retomar [a vacinação de pessoas com 28 anos]", afirmou.

Até por volta das 17h de sábado (24) acrescentou Nunes, 79,3% da população da cidade de São Paulo havia sido vacinada, com uma dose de imunizante. A expectativa, após atualização dos dados, na segunda, é a de que este percentual passe os 80%.

Por causa deste dados, a prefeitura liberou a circulação de pessoas no Vale do Anhangabaú, mas em caráter experimental, entre as 8h e meio-dia deste domingo -mesmo horário em que a avenida Paulista, também na região central, foi fechada para o tráfego de veículos.

Além do público com 29 anos, a cidade de São Paulo prevê nesta semana aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em cerca de 500 mil pessoas que tomaram a primeira dose das fabricantes AstraZeneca ou da Pfizer. Entre elas estão as de 60 anos a 62 anos, que começaram a ser vacinadas no dia 6 de maio, conforme calendário da Prefeitura de São Paulo.

Esse grande volume de pessoas é esperado pelo fato de que o intervalo entre a primeira e segunda dose para as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer é de 12 semanas, enquanto o da Coronavac é de quatro semanas. O único caso em que a regra não se aplica é o da Janssen, de dose única.