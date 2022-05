Prefeito do Recife faz apelo para 32 mil moradores deixarem áreas de risco

Segundo o prefeito, há 32 mil famílias que estão em áreas de risco cadastradas nos programas de Defesa Civil do município e que recebem SMS com alertas de perigos.

O alerta de grande perigo de chuvas para a região metropolitana do Recife (PE) e outros municípios de Pernambuco e áreas da Paraíba e Alagoas está mantido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) até as 10h de domingo (29), com precipitações que podem chegar a 100 mm em 24 horas.

