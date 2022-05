Mãe morreu agarrada aos filhos, diz morador que ajudou em resgate

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um morador do Jardim Monte Verde, onde pelo menos 20 pessoas morreram após um deslizamento de barreira na zona sul do Recife, contou que ficou arrasado com o que viu enquanto tentava ajudar vizinhos e amigos soterrados na manhã deste sábado (28).

Segundo ele, a maior parte das pessoas retiradas dos escombros pelos voluntários minutos após o acidente não sobreviveu e todos eram conhecidos dele. "É todo mundo amigo aqui. É uma família na comunidade. Estou arrasado, principalmente depois da cena que eu vi, a mãe morreu agarrada com os dois filhos", disse à Rádio Jornal.

"Quando cheguei lá eu vi o pessoal cavando já. Ajudei a tirar um casal, uma senhora com três crianças e mais três rapazes. Eles saíram daqui respirando ainda, mas não resistiram", afirmou.

O homem, identificado como "José" pela reportagem, disse que ouviu um barulho alto no momento em que o deslizamento ocorreu. Até o momento, os órgãos oficiais do Recife não confirmaram a identidade das vítimas das chuvas de hoje.

Também no Ibura, um homem precisou ser socorrido por uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) após ver a neta sendo atingida por um deslizamento nesta tarde.

De acordo com o órgão, policiais acompanhavam um protesto realizado no km 78 da BR-101 por causa dos deslizamentos que atingiram o bairro, quando foram acionados para resgatar a vítima, que não teve identidade revelada.

O homem "havia desfalecido, após receber notícias da neta" e foi levado para uma policlínica da cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a PRF, ele foi levado para a instituição de saúde em uma viatura com a esposa porque as equipes de socorro estavam com dificuldade de chegar ao local.

Até o começo da tarde, a Defesa Civil confirmou 30 mortes registradas em Pernambuco, todas no Grande Recife. A capital pernambucana é o município com a maior quantidade de mortos, 22. Ela é seguida de Camaragibe, com 6 e Jaboatão dos Guararapes, com 2. Desde o começo da semana, 33 pessoas morreram no estado por causa das chuvas.