Prazo para cadastro do vale-merenda em SP termina nesta quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Termina nesta quarta-feira (9) o prazo para o preenchimento do formulário online para estudantes matriculados na rede municipal de ensino da capital paulista solicitarem o benefício do cartão-merenda, segundo a Secretaria Municipal de Educação, gestão Bruno Covas (PSDB).

Para fazer a solicitação, é preciso preencher um formulário no site da Secretaria Municipal de Educação, com nome completo, data de nascimento e CPF do estudante, nome da escola, código EOL (caso não tenha, basta entrar em contato com a escola), etapa em que está matriculado entre outras informações.

O programa destina um valor mensal para garantir a alimentação dos alunos durante o período de suspensão das aulas. Beneficiários do Bolsa Família ou Cadúnico (Cadastro Único de Programas Sociais) não precisam fazer o cadastro, pois receberão automaticamente.

As crianças matriculadas em CEIs (Centros de Educação Infantil) receberão R$ 101. Os alunos das Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) terão R$ 63 e os estudantes do ensino fundamental, R$ 55.

"Após a inscrição, as famílias devem aguardar o contato das unidades escolares, que receberão os cartões em envelopes lacrados e realizarão a conferência das informações. Os cartões devem chegar às unidades escolares na primeira semana de outubro", diz a secretaria.