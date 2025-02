Pousadas de Paraty cancelam reservas para período da Flip após anúncio de data

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pousadas em Paraty, no litoral fluminense, cancelaram reservas que já tinham sido feitas para o período em que acontecerá a Flip, de 30 de julho a 3 de agosto, depois que a organização da festa literária anunciou as suas datas, na terça-feira (18).

Apesar de ter sido marcada para um período de baixa temporada, devido ao inverno, hospedagens costumam praticar preços de alta temporada na semana da Flip.

Reflexo de casa em poça na rua de Paraty Rafaela Araújo Folhapress A imagem mostra o reflexo de um edifício em uma superfície de água.

A reportagem conversou com duas pessoas que tiveram suas reservas canceladas em pousadas diferentes quando a festa divulgou as datas.

Uma delas afirmou ter reservado a pousada Pontal Gardens do dia 29 de julho a 3 de agosto pelo valor total de R$ 2.750. Logo após o anúncio da data do festival, teve sua estadia cancelada.

Segundo essa pessoa, o estabelecimento enviou a ela uma mensagem justificando o cancelamento por incompatibilidade de datas. No site Booking.com, as mesmas datas aparecem disponíveis. O valor mais baixo de cinco diárias para um adulto é de R$ 19.945.

Procurado, o local preferiu não se manifestar.

A outra pessoa teve a sua reserva na pousada Vila do Porto cancelada. Ela contou que, no dia do anúncio oficial das datas, recebeu um telefonema da hospedagem que lhe oferecia duas alternativas: pagar uma diferença de valor para adequar seu pagamento às tarifas da alta temporada ou cancelar a reserva e ter 90% de seu valor reembolsado.

Segundo essa pessoa, a justificativa da pousada foi de que o local não tinha conhecimento da data da Flip, e o valor da reserva sempre é mais caro durante o evento.

Eric Porto, proprietário da Vila do Porto, afirma que os hóspedes são avisados no momento da reserva sobre possíveis alterações de tarifa mediante mudança no calendário cultural e turístico da cidade.

Segundo ele, a Flip não cumpriu o combinado que tinha com a pousada de avisar as datas da festa com antecedência. "O problema não é da pousada ou do cliente, é da organização da festa literária, que falha com quem sempre apoiou e contribuiu com o evento, os hoteleiros da cidade de Paraty", diz.

A festa, por sua vez, afirma em nota que as duas possíveis datas para a realização de sua 23ª edição foram divulgadas no Diário Oficial do Município de Paraty em novembro passado. Acrescentou ainda que realizou no início de dezembro uma reunião aberta com pousadas e hotéis locais na Casa de Cultura de Paraty para esclarecer dúvidas, "mantendo o compromisso da festa com a transparência".