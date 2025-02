Confira dicas para garantir um estágio técnico antes mesmo de se formar

O período de estágio durante a formação técnica é fundamental para que o estudante adquira a experiência necessária e se prepare para o mercado de trabalho. Muitas escolas técnicas têm parcerias com empresas que facilitam essa conexão, oferecendo aos alunos a oportunidade de estagiar. No entanto, nem todas as empresas possuem esse tipo de parceria. Nesse caso, quais são os caminhos possíveis para conseguir o tão sonhado estágio?

De acordo com a Associação Brasileira de Estágios (Abres), o país tem cerca de 10,9 milhões de alunos no ensino médio e técnico, com apenas 2,61% (264 mil) em estágio. O percentual é um pouco maior entre os 9,9 milhões de alunos do ensino superior, com 8,38% (836 mil) em estágios.

Coordenadora da agência de estágios do Centro de Ensino Técnico (Centec), Danielle Barbosa diz que o primeiro passo para quem busca a experiência profissional é verificar se a sua instituição dispõe de assessoramento nesta área.

“Conseguir um estágio antes de concluir o curso técnico é uma excelente forma de adquirir experiência prática e aumentar as chances de empregabilidade no futuro. Algumas escolas reconhecem essa importância e, por isso, estabelecem parcerias com empresas e criam bancos de currículos com os perfis de seus alunos, facilitando o acesso a essas oportunidades”, explica.



Rede de contatos faz diferença

Para além da assistência pela escola, uma forma de aumentar as chances de encontrar uma vaga de estágio é por meio da sua rede de contatos. Professores, colegas de classe e até ex-alunos do curso podem ser grandes aliados nesse processo.

Oportunidades em programas corporativos

Algumas grandes empresas oferecem programas de estágio exclusivos para estudantes de cursos técnicos, com o objetivo de prepará-los para o mercado de trabalho. No Amazonas, muitas dessas oportunidades estão concentradas no Polo Industrial. É possível consultar programas através de entidades como o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), que facilita a conexão entre alunos e empresas.

Um exemplo da demanda para técnicos na Zona Franca é a estimativa de que serão abertas 3,5 mil novas vagas para profissionais de nível médio técnico em seis áreas com maior demanda nos próximos três anos. O levantamento foi divulgado no ano passado pela Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Centro das Indústrias do Amazonas (Cieam) e a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH).



Desenvolva suas habilidades interpessoais

Ter boas habilidades técnicas é essencial, mas também é importante se destacar nas chamadas "soft skills" — habilidades interpessoais, como comunicação, trabalho em equipe e resolução de problemas. Estudantes que demonstram essas competências, além do conhecimento técnico, aumentam suas chances de serem selecionados para estágios.

"As empresas buscam estagiários que, além de entenderem de sua área, saibam trabalhar bem em equipe e tenham uma boa comunicação. Isso pode fazer toda a diferença na hora da contratação. No Centec, essas habilidades são treinadas nas disciplinas iniciais de todos os cursos, independente da área", comenta Danielle Barbosa.



Prepare um currículo atrativo

Mesmo sendo estudantes, é fundamental que os jovens mostrem seu interesse em aprender e se aprimorar. Ter um currículo bem elaborado, que destaque suas qualificações e experiências (mesmo que acadêmicas), pode ser o diferencial. Além disso, manter um perfil atualizado no LinkedIn e buscar se conectar com profissionais da área também ajuda a criar visibilidade.

Entrevista: saiba como se destacar

A dica final é se preparar caso seja convidado para uma entrevista, seja ela presencial ou por videochamada. Se esse for o caso, as dicas principais são entender o funcionamento da empresa e o papel do estagiário na companhia. Essa pesquisa pode ser feita pela internet ou até mesmo nas redes sociais da empresa.