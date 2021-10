Poupatempo faz mutirão para solicitação de RG e renovação de CNH na segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As unidades do Poupatempo em todo o Estado de São Paulo realizarão na segunda-feira (1º), véspera do feriado de Finados, mais um mutirão para atender às solicitações de RG e renovação de CNH.

Segundo o órgão, estarão disponíveis um total de 34 mil vagas de atendimento, sendo 21 mil para emissão de primeira ou segunda via do documento de identidade, e outros 13 mil para renovação da carteira de habilitação.

Os interessados devem realizar o agendamento dos serviços no site do Poupatempo, no aplicativo Poupatempo Digital ou nos totens de autoatendimento.

Na segunda, as unidades funcionarão nos seus respectivos horários habituais para dias úteis.

Aqueles que forem solicitar o RG devem levar a certidão de nascimento ou de casamento original além de uma cópia simples, e ainda o documento anterior, caso ainda o possua.

Os menores de 16 anos precisam estar acompanhados pelos pais ou responsáveis desde que apresentem documento de identificação com foto. Se nenhum deles puder comparecer presencialmente, a pessoa que for levar o menor de 16 anos de idade deve apresentar uma autorização assinada. Clique aqui para acessar o modelo fornecido pelo Poupatempo. .

O serviço para emissão de primeira via do RG é gratuito, porém, para a emissão da segunda via, é necessário o pagamento de uma taxa de R$ 43,64.

Quem for ao mutirão para renovar a CNH deverá levar o documento na versão impressa ou na digital.

Para a emissão do documento e o envio pelos Correios, é cobrada uma taxa no valor de R$ 107. Há também a cobrança de R$ 96 para a realização do exame médico no local. Ambos os serviços podem ser pagos no próprio Poupatempo com cartão de débito ou dinheiro.

"Apesar de ser uma opção na maioria dos postos, o pagamento em dinheiro não pode ser feito em algumas unidades do Poupatempo e, caso o local não disponha de balcão destinado ao pagamento de taxas, estas poderão ser pagas em banco conveniado, informando o número do CPF", afirma o órgão, em nota.

Os motoristas que não quiserem realizar a renovação pessoalmente, possuem também a opção de fazerem a solicitação de forma online pelos canais digitais do Poupatempo e do Detran.SP. Nestes casos, o condutor terá que realizar pessoalmente apenas o exame médico, que deve ser feito em uma clínica credenciada ao órgão estadual de trânsito.

O Poupatempo pede que, caso o cidadão não possa comparecer ao local no horário marcado, que realize o cancelamento do agendamento pelos canais eletrônicos para que a vaga seja utilizada por outra pessoa.

Ainda segundo o órgão, embora o prazo para renovação da CNH siga suspenso por regulamentação federal, a recomendação é que os condutores realizem o serviço o quanto para evitar correria na retomada dos novos prazos.