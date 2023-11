Por ciúme da namorada, homem dá voadora e mata idoso em Minas Gerais

O delegado ressaltou que o homem teria ficado com ciúmes porque Valdir ofereceu uma banana a namorada dele. Por reagir desta maneira e causar a morte do idoso, o agressor terá a pena amentada em caso de condenação pela Justiça.

As imagens das câmeras de segurança mostram o agressor de identidade não revelada pela polícia correndo para alcançar o idoso, pulando e acertando a vítima pelas costas. O relógio marcava 11h42 de sexta-feira quando Valdir desabou com o impacto do golpe.

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Num gesto de simpatia, Valdir Prates Braga, 62 anos, ficou conhecido em Patrocínio (MG). O idoso com deficiência intelectual oferecia bananas às pessoas que passavam por ele. Mas um homem não gostou quando o idoso presenteou sua namorada e reagiu com uma voadora pelas costas, o que causou a morte de Valdir.

