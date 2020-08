Ponte do Jaguaré, na zona oeste de SP, terá de passar por vistoria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo vai vistoriar, nesta sexta-feira (28), uma das juntas de dilatação da ponte do Jaguaré (na zona oeste da capital paulista) nesta sexta-feira. O local pegou fogo em 21 de junho do ano passado e só foi liberado para o trânsito no início do mês seguinte.

Segundo nota enviada pela gestão Bruno Covas (PSDB) na noite desta quinta-feira (27), na vistoria, que começa às 9h, será feita a inspeção na junta de dilatação central da ponte, no sentido bairro-centro, que sofreu uma retração.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras diz que "não há qualquer risco de ruptura da estrutura" e que o local passa por monitoramento desde que a ponte foi atingida pelo incêndio.

"O monitoramento apontou que desde que as temperaturas começaram a baixar na cidade, a junta de dilatação central [espaço entre os tabuleiros que permite a movimentação da estrutura] tem sofrido retração, o que é normal. Mas durante os períodos em que há elevação das temperaturas, como ocorreu nesta semana, a junta não voltou ao normal. Por este motivo, a inspeção é importante para avaliar se o comportamento é resultado ou não de uma deformação térmica", afirma a secretaria.

Segundo a gestão Covas, após o incêndio, a ponte passou por uma obra emergencial para recuperar os danos causados pelo fogo. "Por se tratar uma obra emergencial, a lei de licitações não permite a execução de outros serviços que não sejam aqueles necessários para recuperar os danos", diz. A prefeitura afirma que a obra custou R$ 8,4 milhões.

"No mesmo período foi feito uma inspeção especial, que não apontou a necessidade de obras emergenciais, motivo pelo qual a licitação para execução de obras complementares está sendo preparada pela SPObras", afirma.

Durante a vistoria, a faixa da direita das três existentes, no sentido Lapa, está interditada. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) diz que vai monitorar o trânsito.