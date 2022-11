Políticos de esquerda comemoram condenação de Flordelis

Líder do PSOL na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), a deputada estadual Renata Souza ironizou a chamada "bancada da Bíblia".

O vereador pelo Rio de Janeiro Chico Alencar, eleito deputado federal pelo PSOL, comemorou a condenação que, para ele, foi um "grande dia". "Grande Dia! A ex-deputada e cantora gospel, Flordelis, foi condenada hoje a 50 anos e 28 dias em regime fechado prisão pela morte do pastor Anderson do Carmo. Estejamos longe dos mercadores da fé!".

"Fui Deputado com Flordelis. Nariz empinado, ela só se misturava com a tal 'bancada evangélica'. Eu não era aceito ali, pois sempre segui um 'tal' Jesus, que me ensinou o amor como maior dos mandamentos. Hoje ela está presa e eu continuo seguindo a Deus. Longe dos falsos profetas", escreveu o deputado federal André Janones (Avante-MG).

Além de ser apontada como mandante do crime, ela também foi considerada culpada por uma tentativa de homicídio com uso de veneno, falsificação de documento e associação criminosa armada.

O julgamento, que durou sete dias, deu a Flordelis pena de 50 anos de reclusão pela morte do seu companheiro, o pastor Anderson do Carmo. Ele foi assassinado a tiros na garagem de casa, em junho de 2019.

