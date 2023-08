Policial penal é preso após tentar entrar com celulares e até cerveja em presídio de Bangu

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com 13 celulares, cerca de cem chips telefônicos em uma caixa de fósforo, além de drogas e cervejas, um policial penal foi preso na manhã desta terça (15), ao tentar ingressar no Complexo Penitenciário de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro.

A apreensão ocorreu no momento em que uma revista era feita para ingresso no plantão. O nome do agente não foi divulgado e, segundo a Polícia Civil, ele não quis se manifestar.

Em nota, a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) afirmou que intensificou a fiscalização nas portarias, inclusive na entrada de servidores.

"Como resultado, ao longo dos últimos meses, a secretaria impediu o ingresso de grande quantidade de substâncias supostamente entorpecentes e outros materiais", diz a nota.

A secretaria informou que o servidor pretendia ingressar no Instituto Plácido Sá Carvalho, uma das unidades do complexo penitenciário. "A Seap encaminhou o servidor para a 34ª DP (Bangu) e vai abrir um Processo Administrativo Disciplinar para apurar as responsabilidades do policial penal no ocorrido", disse.

Ainda não se sabe se o servidor recebeu dinheiro para entrar com o material na cadeia.