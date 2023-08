Dez ficam feridos em briga generalizada em mercado no litoral de SP

O caso será investigado. No boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, "a vítima relatou que estava fazendo compras quando sua antiga mãe de santo, por não aceitar a saída dela do terreiro, começou a agredi-la acompanhada de outras pessoas".

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel) do município foi acionado para atender os feridos na agressão, ocorrida no domingo (13). Os envolvidos sofreram apenas ferimentos leves, segundo informações da prefeitura.

SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Uma briga generalizada deixou dez pessoas feridas no estacionamento de um mercado localizado na avenida Monteiro Lobato, no bairro Vila Atlântica, em Mongaguá, no litoral paulista.

